Jacobelli: “Assurdo vedere una squadra come la Fiorentina fuori dal Franchi”

"La Fiorentina e L'Atalanta vivono 2 situazioni opposte. La Fiorentina è in estasi a livello tecnico. In Europa vola ed è quasi in finale di Coppa Italia. L'Atalanta sa che la partita del Franchi è importantissimo. In tutta la stagione ha avuto un rendimento altalenante. Per i nerazzurri è una partita decisiva, ci vorrà la partita perfetta. Questo è un anno di cambiamento profondo per i bergamaschi. Il ritorno di Toloi dietro sarà molto utile a Gasperini.

Sulla Fiorentina: "Mi dispiace per la questione dello stadio. pensare che una squadra ambiziosa come la Fiorentina giochi fuori casa 2 anni non è concepibile. Per i viola c'è stata una grande crescita. Ci sono i meriti di Italiano in questo. La Fiorentina è forse la squadra più in forma del campionato. L'impegno che la Fiorentina ha profuso in Europa va premiato. Sta onorando il calcio italiano in Europa.