Ivan: “Terracciano deve migliorare solo una cosa. Juve, non prenderci Savorani”

"Terracciano è molto cresciuto, secondo me l'unica cosa che gli manca un po' è l'aspetto caratteriale. Dovrebbe avere un carattere più forte, riuscire a comandare in tutto e per tutto la sua difesa. Nel calcio ci sono tanti allenatori e in questo caso preparatori dei portieri, secondo me l'arrivo di Savorani ha mosso qualcosa dentro Pietro. Quando si va in un altro paese ci si può imbattere in metodi di allenamento totalmente diversi, a me è successo quando andai in Spagna. Oggi la scuola italiana non è rinomata come allora, ma se trovi l'allenatore giusto e un portiere con un minimo di savoir faire sia con le mani sia con i piedi, allora si lavora bene. Savorani mi sembra davvero bravo nel suo lavoro, speriamo non ce lo prenda la Juve. Christensen lo conosco poco e l'ho visto poco, di margini e tempo ne ha ma la scelta di affidargli la porta in Conference League mi sembra giusta per ora. Se poi si va avanti e lui non dimostra, via libera a Terracciano titolare fisso. Martinelli e Vannucchi? Non seguo più da vicino, ma è importante essere in grado di inserire i giovani. E non sbagliatevi, se uno è bravo davvero non si brucia, se è bravo gioca e punto. Come Kayode...".