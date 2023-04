“Italiano uno dei pochi in Europa col centrale-regista. E’ per questo che piace”

La scelta del centrale-regista è stata approfondita stamani da La Gazzetta dello Sport. Radio Bruno ha contattato colui che ne ha parlato sulla Rosea, il giornalista Alex Frosio: "Italiano? Quella del centrale difensivo che avanza al livello dei mediani è una soluzione che vedo poco in Europa. Il mediano che si abbassa per costruire, da Mascherano in poi, è piuttosto usuale. Non credo che Martinez Quarta o Igor non abbiano i tempi o sappiano fare il regista meglio di Amrabat, per abitudine. Ma così facendo può sfruttare gli altri, in particolare i terzini, in modo che le squadre avversarie vanno dietro al centrale che imposta e rischiano di lasciare libero uno dei due centrocampisti come Castrovilli: a Milano Lukaku ha rincorso spaesato Igor, tagliando così una linea di pressing. Per questo Italiano piace, perché sa cambiare in base alle situazioni che si trova davanti".