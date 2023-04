Italiano approfondisce Guardiola: l’evoluzione del centrale d’impostazione

Nel laboratorio di Pep: ai tempi del Bayern Monaco, Guardiola chiese al terzino Lahm di spostarsi in mezzo al campo per aiutare la costruzione dal centrocampo. Aveva inventato il falso mediano , una soluzione poi raffinata a livello sublime al Manchester City, prima con Delph, poi con Zinchenko, infine con Cancelo. Dodo' si inserisce nel solco con i vari Mario Rui e Theo Hernandez. Negli ultimi tempi il visionario tecnico catalano ha rivisto l’assetto del suo City in modo inaspettato, schierando quattro difensori centrali, uno dei quali però si affianca a Rodri in mediana. Ma l’ultima evoluzione del ruolo, si legge su La Gazzetta dello Sport, è opera di Vincenzo Italiano , che ha infatti ideato il difensore centrale/regista .

Come funziona

Somiglia a quanto si vede al City, ma in modo ancora più accentuato: "in costruzione bassa, uno tra Igor e Martinez Quarta si alza in verticale rispetto al compagno fissandosi a centrocampo, con i due terzini che stringono sulla linea della retroguardia e i due mediani tradizionali che stanno più larghi, più vicini alle ali che devono occupare l’ampiezza". Una sorta di guardiano avanzato, per proteggere occupandosi dell’ordinaria amministrazione dell’inizio-azione, lasciando poi ai piedi buoni in posizione più avanzata la creazione offensiva.