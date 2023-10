Italiano (Sky): “Nico Gonzalez sembra stanco, gara con l’Empoli è stata tirata”

"Siamo sempre stati capaci di reagire. Sono convinto che la reazione ci sarà anche domani. Nel girone siamo in ritardo, servono punti, dobbiamo sfruttare il fatto di giocare in casa. La sconfitta contro l'Empoli non ci deve abbattere. L'inizio di stagione è stato straordinario, siamo quinti, dobbiamo continuare su questa strada. Non dobbiamo andare in svantaggio perché la partita si complica e dobbiamo cambiare il piano di gara. Dovremo cercare di sbloccarla se vogliamo indirizzarla a nostro vantaggio. Se possiamo fare a meno di Nico Gonzalez? Non si può dipendere da un solo giocatore. A Napoli senza di lui dall'inizio abbiamo fatto bene, può far bene anche iniziando dalla panchina. Qualcuno sembra imprescindibile, vediamo. Sembra stanco, la partita contro l'Empoli è stata tirata sino alla fine. Conference League o campionato? Rispondo perché è uscito un virgolettato. Volevo dire che in Serie A l'obiettivo è migliorare il settimo-ottavo posto delle ultime stagioni. Vogliamo restare dentro a tutte le competizioni".