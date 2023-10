Italiano: “Siamo al completo. Empoli delicato, ci mette sempre in difficoltà”

Empoli? "In questi anni ci ha messo sempre in difficoltà, è stato sempre duro da battere. È un derby, delicato, sappiamo che avversario troviamo. Hanno cambiato guida tecnica e stanno bene, sappiamo a cosa andiamo incontro, per questo dobbiamo prepararla nei minimi dettagli. Da quando c’è Andreazzoli fanno punti, sono organizzati e non mollano mai".

Prossimi impegni? "Ci aspetta un altro filotto di partite, dobbiamo essere tutti pronti e sfruttare tutte le qualità che abbiamo. Manderemo in campo chi può fare prestazione e mettere in difficoltà l’avversario. Non è una questione di titolari o meno, tutti sono coinvolti e sanno che possono dare tanto".

