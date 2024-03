Italiano (sala stampa): “Non abbiamo concesso quasi nulla. Grande carattere”

"Volevamo un risultato positivo per avere un vantaggio nella gara di ritorno e ci siamo riusciti. Obiettivo raggiunto, grande carattere per il doppio svantaggio e bello veder segnare ragazzi che ultimamente avevano avuto poco spazio, questo è quello che deve dimostrare la rosa, ho detto ai ragazzi che ci sarà bisogno di tutti da qui a fine stagione come era accaduto l'anno scorso. Bella la risposta di Nzola e Barak. I 3 gol subiti? Credo che abbiamo concesso pochissimo, hanno fatto 3 gol su 4 tiri, oggi c'è stata anche un po' di sfortuna perchè meno di così è difficile concedere. Però siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo avuto la pazienza di trovare il varco giusto, stiamo lavorando su certe situazioni che oggi hanno portato al gol. Non mi piace come abbiamo subito il terzo gol, non abbiamo fiutato il pericolo e concesso quel tiro in un momento in cui loro non stavano facendo niente. Avevo detto alla vigilia che vedo la squadra in crescita e l'ha confermato anche oggi, con una reazione importante. Dobbiamo portarci dietro il coraggio e la voglia di non abbattersi nelle difficoltà che abbiamo mostrato oggi. E' un risultato positivo ma non mi fido nessuno, soprattutto in Europa come abbiamo visto l'anno scorso rischiando di riaprire tante sfide nel ritorno".