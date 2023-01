Italiano (s. stampa): “Scelte da tour de force. Bianco? Mi ha convinto”

Le parole di mister Italiano al termine di Fiorentina-Monza

Redazione VN

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto in sala stampa al termine di Fiorentina-Monza, gara nella quale i viola sono andati in vantaggio grazie al gol di Cabral, non riuscendo però a sopraffare i brianzoli, i quali hanno ottenuto l'1-1 finale grazie al gol di Carlos Augusto. Ecco le parole del tecnico gigliato.

Sulla partita — "Il Monza è una squadra che appena abbassi un po' il ritmo prova ad inserirsi e farti male. Dopo un mese e mezzo di inattività abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto bene anche se con un pizzico di qualità in meno. Se avessimo vinto noi non avremmo rubato nulla, anche se Petagna ci ha graziati alla fine. Siamo ripartiti bene nel complesso".

Su Bianco — "La difficoltà più grande per un ragazzo così giovane è gestire le forze ed i minuti. Per me ha fatto bene ed ha avuto grande personalità perché non è facile. Mi ha convinto in queste amichevoli pre.campionato. Ha qualità, porta bene palla. Il suo è stato un esordio positivo".

Sul tour de force e su Cabral e Jovic — "Abbiamo una partita dietro l'altra. Chi ha avuto qualche acciacco e non è arrivato al 100% è stato alternato. Le scelte di stasera sono state fatte anche in quest'ottica. Il cambio Cabral-Jovic poteva esser fatto prima? Non lo so. Due minuti prima Cabral era partito in corsa sulla fascia e stava benissimo. Per me se arrivava qualche palla in area poteva segnare ancora. Oggi è stato difficile fare la formazione e tenere fuori qualcuno. Tra pochi giorni giochiamo e vedremo chi arriverà a giocarsi il posto da titolare".