LIVE – Fiorentina-Monza 1-0 p.t. Destro terrificante di Cabral, viola avanti!

Riparte il campionato della Fiorentina. Dopo più di un mese d'astinenza, torna la Serie A. Al Franchi per la 16° di campionato arriva il Monza di Palladino. I viola vogliono riscattare la sconfitta contro il Milan, mentre i brianzoli sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro la Salernitana. La squadra di Italiano non può più fallire ed è alla ricerca dei tre punti tra le mura amiche. L'avversario che si trova di fronte, però, è una squadra ostica, capace di raggranellare 15 punti sin qui, solo quattro meno della Fiorentina.