Italiano: “Riportata la Fiorentina al suo livello. Quarta goleador non è un caso”

Entra nel vivo il conto alla rovescia per la finale di Conference League. Tra due giorni ad Atene, Olympiacos e Fiorentina si giocano il titolo, e la Uefa pubblica stamattina un'intervista a Vincenzo Italiano (in attesa di ascoltarlo domani in conferenza stampa). Queste le parole del tecnico viola: "La scorsa stagione abbiamo fatto un viaggio fantastico, anche se il finale non è stato bello. Quest'anno ci siamo ripetuti e non è stato facile. Cercheremo di dare il massimo perché la Fiorentina non vince un trofeo da tanti anni. Sarebbe una grande ricompensa per i ragazzi, per tutto quello che hanno fatto nelle ultime due stagioni in questa competizione, la ciliegina sulla torta. La Fiorentina naviga nella metà alta della classifica ormai da tre anni. Continuiamo a fare bene in Conference League e onoriamo un grande torneo. Per me è questo il livello a cui la Fiorentina deve restare: un livello alto. Arrivare in finale o in semifinale, lottando per arrivare nella prima metà della classifica ogni anno. È una strada che possiamo intraprendere".