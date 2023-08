Italiano: “Prendiamo gol a ogni tiro non si può. Ci può stare un calo, fa caldo”

"Abbiamo fatto, nonostante pochi giorni per preparla, una buona partita. Bravi a tirare fuori un primo tempo di grande qualità. L'unico neo è stato quello di non fare il 3 a 0. Poi le partite di inizio di campionato, giocando ogni 3 giorni ci può stare un calo. Dobbiamo toglierci presto questo difetto, ogni tiro che prendiamo è gol. Se non ce lo togliamo perdiamo punti, e così non va bene. Io ho visto una bella Fiorentina, quei difetti li possiamo togliere. La squadra continua a creare, sono contanto di Beltran, di come ha approcciato Christensen, Arthur ha fatto assist, e Parisi ha giocato bene. Ci può stare un calo, fa troppo caldo. Nonostante tutte le rotazioni la squadra ha giocato bene."