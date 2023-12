Italiano non si nasconde: “Obiettivo Europa. Nico? Si è allenato 8 giorni a parte”

Intervenuto a Dazn nel post partita di Roma-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così nella pancia dell'Olimpico: "Mangiarsi le mani? La doppia superiorità è stata solo per pochi minuti, ma potevamo fare ancora male alla Roma. Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario dopo aver approcciato male. Abbiamo creato e ce la siamo ripresa in mano, la Roma pensava solo a difendere e potevamo arrivare ancora più vicini ai 20 metri. La partita però è stata straordinaria, c'è stata voglia di reagire in uno stadio del genere e ho detto bravi ai ragazzi. Abbiamo concesso in maniera ingenua la palla del gol, loro con le transizioni sono forti. Ma la patita è stata straordinaria da parte della Fiorentina, avevamo di fronte una squadra forte e il bicchiere oggi è pieno per tre quarti.

La Roma passa sempre in vantaggio in casa, è arrembante e spinta da questo stadio: noi non abbiamo retto. Poi alla fine per rimetterla a posto serve qualità nelle giocate e siamo stati bravi a non farli ripartire e concedere palloni pericolosi. Nico Gonzalez? Ha fatto otto giorni a parte, dopo la rifinitura l'abbiamo portato con noi e buttato dentro, per pochi centimetri non ha segnato di testa e ora torna a pieno regime. Scontri diretti? Io vedo una Fiorentina in crescita, a volte alterniamo qualche primo tempo dove non siamo noi a prestazioni di grande livello soprattutto con queste squadre. Se c'è una cosa da migliorare è lì sotto porta, nelle scelte e nell'essere risolutivi. Troveremo la soluzione giusta, per crescere serve continuità e siamo ancora una squadra giovane. Quarto posto? Il nostro obiettivo in campionato è migliorare un settimo e un ottavo posto. Attraverso le prestazioni, il carattere e la personalità l'obiettivo è dal settimo posto in su e rimanere dentro le competizioni europee. Conciliabolo con Paredes? L'entrata di Lukaku è stata davvero brutta, non ci siamo capiti in campo ma poi ci siamo dati la mano".