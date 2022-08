Italiano: “Missione compiuta con sofferenza e follia, qualificazione meritata”

"Missione compiuta, con un po' di sofferenza e di follia, contro una delle squadre più forti del sorteggio. L'anno scorso abbiamo battagliato per essere qui, oggi abbiamo battagliato, regaliamo ai tifosi una qualificazione ai gironi che tutti aspettavano. Abbiamo sofferto e abbiamo proposto, sbagliando tanti gol, penso che la qualificazione sia meritata. Non aver subìto gol e aver fatto questa partita in una bolgia è un grande merito dei ragazzi. Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Ci sarebbe da dirgli qualcosina anche a Igor... In attacco dobbiamo essere più concreti, è un difetto che dobbiamo cercare di migliorare".