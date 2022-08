LIVE! Twente-Fiorentina: ultima mezz’ora a Enschede, dentro Mandragora

Ci siamo! La Fiorentina è pronta a giocarsi una bella fetta di stagione nel ritorno del playoff di Conference League. I ragazzi di Italiano arrivano alla sfida col Twente dopo la vittoria per 2-1 del Franchi. Una vittoria importante ma che non lascia spazio a disattenzioni o cali di concentrazione. Potrete seguire la cronaca testuale integrale su questa pagina. Il kick-off è previsto per le 19:00.