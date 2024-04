Italiano: “Livello Conference alto. Siamo stanchi ma ci godiamo la vittoria”

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria con il Viktoria Plzen e il passaggio in semifinale di Conference: "L'obiettivo che avevamo per stasera e da quando abbiamo preparato il quarto di finale. Sapevamo come ci poteva fare male il Viktoria, abbiamo gestito la gara d'andata e stasera creato quello che potevamo creare. Pensavo fosse stregata, ma abbiamo meritato il passaggio del turno e per il secondo anno consecutivo siamo in semifinale. Partita che può essere una scintilla? Credo di sì, perché abbiamo preparato andata e ritorno in due modi diversi. Temevo il Plzen in casa, ma siamo stati bravi a non subire gol e ad essere meno belli. I ragazzi sono felici e con questa vittoria siamo ripagati in un periodo in cui giochiamo ogni tre giorni, siamo stanchi e perdiamo giocatori come Bonaventura. Dedichiamo la vittoria alla famiglia di Joe, a Joe, ai suoi figli.