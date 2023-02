Italiano: “L’aria d’Europa ci fa bene, bravi a reagire. Gol-no-gol? Non capiamo”

Dopo la vittoria per 3-2 che permette alla Fiorentina di passare agli ottavi di Conference League, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dei suoi a Sky Sport: "Le partite iniziano con una storia, e loro sono andati in vantaggio 2-0 ma siamo stati bravi a segnare subito il 2-1 e rimontarla. Questa partita ci insegna che niente è da dare per scontato, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire. Gol non gol? I ragazzi mi hanno fatto vedere l'immagine, non capiamo perché sia stato annullato ma anche lì Cabral era stato bravo.