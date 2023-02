Jovic-Cabral, i bomber di coppa? La tabella della verità

Eppure qualcosa vorrà dire. La Fiorentina domina in Conference e soffre in campionato. Gli attaccanti segnano e convincono in Europa e faticano in Italia. Possibile che sia solo frutto del caso? Stasera il Braga arriva a Firenze e la Fiorentina sta accarezzando con un dito la possibilità di approdare agli ottavi della Conference League. Con l'augurio di vedere segnare nuovamente i due attaccanti viola, ecco la tabella dei gol fatti in Europa da Jovic e Cabral con la maglia viola, ma non solo:

Sono 16 i gol del serbo nelle competizioni europee. Nella sua miglior stagione, Luka Jovic ha messo a segno 10 gol in Europa League in 14 giornate. Gol che, sommati ai 17 in campionato, hanno convinto il Real Madrid a puntare su di lui. Poi, dopo le aride stagioni in Spagna, il serbo è tornato a segnare in Europa con la Fiorentina. 9 presenze e 6 gol. Passando invece al brasiliano, la confidenza con la Conference League è maggiore. Con il Basilea ha assaporato anche l'Europa League (4 gol divisi in due anni. Il primo 2 reti in 11 presenze e in secondo 2 in 3 presenze). In Conference League la storia è molto diversa. Con la maglia rossoblù ha messo a segno ben 13 gol in 12 presenze, con ben 14 reti in 18 presenze in campionato. Mentre con la Fiorentina 4 gol in 8 presenze. Forse tutti questi numeri non hanno un vero e proprio significato, ma se la Viola cerca un bomber, forse cercarlo tra le stelle è la cosa migliore.