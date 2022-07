Italiano incontentabile. Il tecnico pungola la squadra a fine sessione

Un martello. È stato spesso definito così dai propri giocatori Vincenzo Italiano. Un fatto di cui abbiamo avuto conferma durante questa prima parte di ritiro a Moena. Al termine della sessione mattutina d'allenamento, il tecnico Viola è rimasto in campo con i propri calciatori durante lo stretching. L'allenatore ha cercato di spronare i suoi ragazzi dicendosi non del tutto soddisfatto di quanto fatto vedere fin qui. Italiano ha chiesto maggiore intensità e grinta da parte del gruppo che, evidentemente, ha visto un filo distratto in qualche occasione. La squadra deve puntare al massimo degli obiettivi, anche a quella tanto sognata Champions, ma per farlo serve concentrazione totale.