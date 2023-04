Italiano: “Jovic ha avuto diversi problemi. Diffidati? Siamo attenti ai dettagli”

Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista del match di ritorno di Conference League valevole per i quarti di finale

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in vista della sfida di ritorno in Conference League valevole per i quarti di finale. Di seguito le sue parole:

Difficoltà psicologiche in vista del match — "Per me non c'è nessuna differenza rispetto all'andata. Stessa situazione in cui abbiamo un bel vantaggio (Braga). Sono tutte partite da non sottovalutare. Massimo concentrazione. Abbiamo un grande vantaggio e dobbiamo sfruttarlo".

Sulle assenze — "Non recuperiamo Amrabat. Fuori anche Ikoné e Brekalo. Purtroppo queste partite ravvicinate non ti permettono di riavere alcuni giocatori non al meglio. Sono una bella perdita per noi, ma ormai sappiamo cosa fare e come muoverci. Chiunque va in campo sa quello che deve fare. Cercheremo di dare il massimo".

Sull'atteggiamento — "Il nostro atteggiamento non deve cambiare. Deve essere identico a quello visto in Polonia. Le insidie sono dietro l'angolo. In Europa tutto può accadere. Dobbiamo essere tutti concentrati e fare come a Poznan. Poi vedremo a fine gara. L'unica certezza è il vantaggio grazie all'andata. Siamo una squadra che non si può permettere delle disattenzioni, perché ogni volta che molli di un centimetro rischi di subirne le conseguenze".

Sulla rosa — "Non penso che ci siano titolari e riserve in questa squadra. Chiunque scenderà in campo saprà dimostrarsi all'altezza della situazione. Nell'ultima conferenza ho ringraziato i ragazzi, perché sono loro che ti danno una mano a superare i momenti difficili. Questo mestiere ti spinge a non sentirti appagato e ogni situazione ti permette di metterti alla prova".

Sugli obiettivi stagionali — "La nostra volontà è quella di andare in semifinale. Avere tanti giocatori in crescita sia dal punto di vista mentale che fisico è la chiave. Anche in passato avevo detto che bastava poco per far volare questa squadra e i risultati adesso ne sono la prova. Quanto si tratta di una squadra, si deve contare ogni singola persona dello staff, dai magazzinieri allo chef. L'apporto è totale, il successo è di tutti".

Sulle diffide — "Non siamo in piena emergenza dal punto di vista delle diffide (Dodò, Amrabat e Milenkovic), anche se dobbiamo stare attenti ad ogni minimo dettaglio. Vedremo domani chi giocherà".

Su Jovic — "Ha vissuto un momento con diversi problemini fisici. È una freccia del nostro arco e anche lui sa quanto vale. Sappiamo quello che ci può dare e quando arrivano le coppe si esalta. Speriamo che si dimostri all'altezza, come ogni suo compagno, nel caso venga chiamato in causa da qui alla fine della stagione".