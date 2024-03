Italiano e Juric si abbracciano in diretta: “Che sia uno spot”

Dopo le tensioni nel finale di gara Vincenzo Italiano e Ivan Juric fanno pace in diretta a Sky Sport: "E' stato un duello intenso, io ho esagerato e sono stato espulso giustamente. Per la prossima volta (scherza n.d.r.), non prometto niente. Abbiamo litigato ma finisce lì" ha detto il tecnico granata, seguito da quello viola che aggiunge: "Questa immagine deve circolare per qualche giorno, deve essere uno spot".