Italiano e il mistero di Kokorin: sarà lui il vice Vlahovic?

L'attaccante russo rimane il punto interrogativo della Fiorentina. Nemmeno la cura Italiano sembra aiutarlo

La Repubblica analizza come, l'arrivo di Italiano sia stato di beneficio per tutti, tranne che per l'attaccante russo. Bisogna dire che la buona volontà si è vista. Kokorin infatti, era uno dei primi giocatori che ha iniziato ad allenarsi per rimettersi informa. Inoltre il campionato è appena iniziato, ed è troppo presto per dare giudizi. Nonostante ciò, la ricerca della società viola di un attaccante che possa subentrare a Vlahovic significa che forse, alla domanda posta in precedenza, la risposta è un no.