Odriozola, il Real fa una promessa ai viola. Convocato già domani?

Il terzino arriva in prestito secco, ma la Fiorentina avrà una prelazione per il futuro. Già oggi previsto il suo arrivo a Firenze

E' atteso per oggi a Firenze l'arrivo di Alvaro Odriozola, che vestirà la maglia viola in prestito secco. Nel trasferimento non esiste un diritto di riscatto, anche se Fiorentina e Real potranno decidere di riparlare dell’affare a stagione in corso e alla stessa società viola - scrive La Nazione - è stato lasciato una sorta di diritto di prelazione nel caso il Real decidesse di mettere in vendita il cartellino del difensore.