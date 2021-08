CorSport: Berardi verso Bergamo, contatto col Bologna per Orsolini

La Fiorentina va a caccia di esterni. Orsolini, Plata e Berardi i nomi più quotati. Vediamo la posizione dei Viola

Continua la caccia della Fiorentina all'esterno offensivo. Ne manca solo uno per completare il reparto offensivo e i dirigenti viola vogliono fare attenzione a non sbagliare la scelta.

Il Corriere dello Sport torna sugli obiettivi della Fiorentina. Orsolini vede sempre più viola. Infatti, con la telefonata di ieri tra Barone e il dg del Bologna Fenucci si è rafforzato ancora di più l'accordo per il giocatore. Si attende solo l'offerta formale della Fiorentina. Detto ciò, in orbita viola rimane Gonzalo Plata. Il talento dello Sporting però piace a molti ed è più complicato da raggiungere. Per quanto riguarda Berardi, a differenza delle indiscrezioni della serata di ieri, la Fiorentina non sembra voler tentare il colpo. L'Atalanta sembra in vantaggio e la cifra richiesta dal Sassuolo rimane troppo alta. Vedremo però, se nelle ultime ore di mercato potrà cambiare qualcosa.