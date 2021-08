VN – Amrabat ha scelto l’Atalanta: il marocchino pronto a chiedere la cessione

Il mediano ha deciso di lasciare la Fiorentina per trasferirsi a Bergamo

Quello appena iniziato sarà un giorno fondamentale per l'immediato futuro di Sofyan Amrabat. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'entourage del centrocampista marocchino avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'Atalanta, ma adesso serve naturalmente il via libera della Fiorentina. E proprio nella giornata di venerdì, gli agenti dell'ex Verona chiederanno un incontro a Daniele Pradè per ottenere l'ok all'operazione. Resta da capire con quale formula e se il club gigliato vuol davvero lasciar andare Amrabat.