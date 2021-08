Pedullà: “Berardi il preferito di Italiano, il Sassuolo apre ad una trattativa”

Secondo l'esperto di mercato, il trasferimento alla Viola del talento calabrese non sarebbe impossibile

Domenico Berardi alla Fiorentina? Questa ipotesi, secondo Alfredo Pedullà, non sarebbe poi così impossibile. L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale per l'esperto di calciomercato poco fa su Sportitalia sarebbe il preferito di Vincenzo Italiano per il ruolo di esterno destro del suo tridente. Dal canto suo, il club neroverde non vuole in rosa un calciatore scontento e può accontentare il fresco campione d'Europa, lasciandolo andar via. Non per 40 milioni, come si vociferava qualche giorno fa, ma per una cifra più bassa, ovvero almeno 27 milioni circa più bonus. Nella lista della spesa viola per questo ruolo ci sono anche Riccardo Orsolini e Junior Messias (quest'ultimo può entrare anche in orbita Sassuolo in caso di cessione dello stesso Berardi).