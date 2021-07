Italiano e gli inizi di stagione: tra sprint e fiducia ripagata. Tutti i precedenti

Dalla Vigontina all'ultima stagione con lo Spezia: le partenze di Italiano. Ma a prescindere dai numeri, serviranno fiducia e (forse) pazienza

Redazione VN

Cresce l'attesa per vedere la nuova Fiorentina all'opera in gara ufficiale. E con essa il feeling di un gruppo chiamato al riscatto. Con il mercato aperto e una rosa soltanto all'inizio del percorso che dovrà portarla a sfrecciare sui binari indicati dal suo allenatore, diventa difficile fare pronostici su cosa aspettarsi dalla truppa viola nelle prime giornate di campionato. Un'idea, tuttavia, possiamo farcela dando un'occhiata ai precedenti di Vincenzo Italiano, iniziando dalle primissime esperienze nei dilettanti dell'allenatore italo-tedesco. Due premesse, la prima di natura tecnica: abbiamo preso in considerazione i risultati ottenuti nelle prime 8 partite di campionato (circa un quarto della stagione) rapportandoli alla media punti stagionale, in modo da tenere conto dei valori delle singole rose rispetto alle avversarie. La seconda premessa, invece, è di buonsenso: a Italiano andranno concesse tempistiche adeguate alla metabolizzazione del suo sistema di gioco e quella pazienza che, come vedrete, può risultare il miglior viatico verso successi insperati a inizio stagione. Anche per questo servirà una società forte che sappia mantenere la barra dritta nei momenti più delicati. Sperando ovviamente che le cose possano andare nel migliore dei modi fin dall'inizio.

Si parte dalla prima avventura nei senior da capo allenatore della Vigontina San Paolo, Serie D veneta. All'inizio dell'annata 2016/2017 Italiano porta a casa 7 punti in 8 gare, per una media - 0,85 a partita - che si avvicina molto a quella di fine stagione (0,88). Dal conteggio abbiamo escluso gli otto match intercorsi tra le dimissioni del mister e il ritorno in sella. La squadra terminerà 17esima in classifica con soli 25 punti in classifica, risultato che la costringerà a ripartire dall'Eccellenza. Decisamente migliore la stagione seguente - partenza compresa - sulla panchina dell'Arzignano Valchiampo, sempre Serie D veneta. La mano dell'allenatore si vede subito e la squadra gialloceleste, nonostante i due stop consecutivi alla quinta e alla sesta giornata, riesce a portare a casa 16 punti nelle prime 8 partite. Media di 2 punti a gara, più o meno la stessa a fine stagione regolare (1,97). La squadra riuscirà a conquistare un brillante terzo posto e la vittoria dei play-off; a questo successo, tuttavia, non seguirà però il ripescaggio in Serie C.

L'exploit ad Arzignano valse la prima chiamata nei professionisti per Italiano. Il prefisso è quello di Trapani, estrema punta a ovest della sua Sicilia, città della quale ha già difeso i colori come calciatore. E l'impatto con la Serie C è ottimo: 19 punti dalla prima all'ottava giornata, media di 2,58 punti a gara. Sarà solo l'inizio di una cavalcata trionfante che porterà la squadra granata a conquistare la promozione in Serie B attraverso due tappe: prima il secondo posto in classifica (2,03 punti a partita), poi il gradino più alto dei play-off. Un traguardo più che meritato per Italiano, che a inizio stagione 2019/2020 sceglierà di godersi la cadetteria con altri colori, quelli dello Spezia. I primi tempi in Liguria saranno forse i più difficili della sua carriera da allenatore: il gruppo inizialmente fatica ad assimilare i dettami del tecnico e l'inizio in campionato è da incubo. I soli 4 punti raccolti nelle prime 7 giornate sembrano il preludio all'esonero, ma la vittoria seguente (media delle prime otto gare pari a 0,85) segnerà la svolta. A fine campionato i punti in saccoccia saranno 61 (1,61 a partita), chiave anche in questo per aprire le porte dei play-off prima, della Serie A poi. Il resto è cronaca recente, con il debutto in massima categoria e la storica salvezza dell'ultima stagione: lo Spezia conquista 9 punti nelle prime 8 giornate (media di 1,13), 39 a fine stagione (1,03 a gara, media di poco inferiore a quella ottenuta in avvio).