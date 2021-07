Italiano martello: “Se facciamo così il 22/8 Villar è il migliore in campo”

La testa del tecnico è già proiettata al primo impegno stagionale

Non regala un attimo di respiro ai suoi, Vincenzo Italiano è un vero e proprio martello. Questa volta oggetto dei suoi rimprovero è stato il giovane Gabriele Gori. Il tecnico non ha gradito le modalità di pressing del ragazzo reo, secondo il tecnico, di avvicinarsi troppo a Sottil lasciando spazio libero al jolly dell'esercizio Benassi. Emblematico il rimprovero del tecnico: "Se te fai così, il 22 agosto Villar (il regista della Roma) è il migliore in campo". Insomma, la testa del tecnico è già proiettata alla prima giornata di campionato [CLICCA PER LEGGERE IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A].