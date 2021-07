Qui Moena, portieri sotto torchio: Italiano vuole progressi coi piedi

Prosegue la missione di Mister Vincenzo Italiano

Prosegue la missione di Mister Vincenzo Italiano. Come anticipato negli scorsi giorni, il ritiro della Val di Fassa vede protagonisti anche un lavoro speciale per i portieri. Lo scopo dell'ex tecnico spezzino è quello di rendere i propri estremi difensori abili nel gestire il pallone con i piedi per guidare la costruzione dal basso. E anche nella seduta di questa mattina non è mancato un allenamento specializzato in questo senso. La squadra, nel Sussidiario, sta svolgendo un esercizio diviso in due squadre in cui lo scopo consiste nel riuscire a fare 10 passaggi e poi tirare in una delle 4 porte disponibili. I due portieri viola, Dragowksi e Terracciano agiscono come jolly. Con la pettorina bianca contribuiscono alle azioni di entrambe le squadre, stesso ruolo per il giovane centrocampista Bianco