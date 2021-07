Maspero: “Italiano ha idee, ma Firenze è difficile. Vlahovic? Ero titubante…”

L'ex viola parla prima di Italiano, poi del centravanti serbo: "All'inizio avevo dei dubbi, ora è un giocatore di livello internazionale"

Nel corso del tmw news è intervenuto Riccardo Maspero, ex fantasista viola. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina: "Adesso è tutto bello, tutti vincono e nessuno retrocede. Ora bisogna lasciare lavorare il gruppo e farla preparare, capire i punti deboli e di forza e da qui in poi costruire la squadra che possa portare a casa i punti. Italiano ha idee però va fatto lavorare in serenità. Firenze è Firenze, è il posto più bello per vivere e giocare a calcio ma è anche il più difficile. A Firenze amano solo la Fiorentina, non c'è un'altra squadra".