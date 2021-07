Bucciantini: “Il mercato si accenderà a metà Agosto, club italiani in crisi”

Le parole del noto giornalista

Fiorentina in ritardo sul mercato nel reparto difensivo? Non abbiamo comprato, ma nemmeno venduto. In Italia ci sono pochi soldi, tante squadre di Serie A stanno facendo fatica a comprare Simy e Messias dal Crotone retrocesso in Serie B. Il denaro gira, tanto, solo in Inghilterra. I club italiani vivono un po' di sponda in questa situazione. Necessario aspettare che si muovano soldi e pedine. Realisticamente penso ci sarà una sfuriata di mercato dopo Ferragosto.