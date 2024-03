Italiano dovrà rinunciare a se stesso: scatta la squalifica per il ritorno

Vincenzo Italiano, al ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa in programma il 14 marzo, dovrà rinunciare a se stesso: il tecnico della Fiorentina, infatti, è stato ammonito stasera, nel recupero della gara di andata, e come conseguenza, dato che era in diffida dopo i gialli contro Ferencvaros e Genk in casa, non potrà essere in panchina al Franchi tra una settimana.