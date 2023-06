Italiano: “Delusione cocente. Futuro? Perderemo giocatori, dovremo rinforzarci”

"Perdiamo due finali nel giro di quindici giorni e fa molto male, soprattutto questa. Ho visto una Fiorentina affrontare l'avversario mettendo in campo più attenzione e anche meno qualità, non volevamo mettere a rischio la partita. Rigore? Non l'ho rivisto, come dinamica si può anche non dare. E poi su una palla dove si poteva lavorare in maniera diversa, perdiamo. Mi fa malissimo perdere con un gol del genere, abbiamo provato queste situazioni per cinque giorni. Il rigore in movimento di Mandragora chiude la partita e vinciamo, siamo arrivati a un millimetro da alzare due coppe, invece racconteremo negli anni due delusioni cocenti, la Conference più della Coppa Italia. Oggetti su Biraghi? Non so cosa può avvenire nei prossimi giorni, ci sono state anche sconfitte a tavolino, certo non è il massimo avere un giocatori con punti di sutura in testa. Ma se chiedete a Cristiano cosa fa più male vi risponderà perdere la partita, non la ferita".