Italiano: “Da valutare Quarta. Con l’Atalanta è sempre una guerra”

C'è voglia di rivincita per lo scorso anno? — È chiaro che il percorso in coppa è sempre difficile e complicato. In una sfida andata e ritorno devi essere perfetto, e per riottenere ciò che abbiamo fatto l'anno scorso dobbiamo cercare di essere per forza una squadra che deve avvicinarsi alla perfezione

Come sarà la sfida di domani? — Sarà una partita spettacolare, come lo è sempre stata con l'Atalanta. In questi ultimi anni è sempre stata una battaglia. Entrambe le squadre daranno il mille per mille per ottenere la finale e son convinto che sarà una partita dove mi auguro di commettere meno errori possibili.

Come sta la squadra? — L'unico dubbio riguarda Quarta, dobbiamo valutarlo visto che è uscito acciaccato con il Milan. Tutti adesso dovranno essere utili per la squadra perché ci aspettano tantissime partite ogni tre giorni. Saremo tutti coinvolti in questo finale di stagione

