Italiano (conf.): “Futuro? Penso solo ad Atene. Ecco perché ho stima per ADL”

Intervenuto in sala stampa, Vincenzo Italiano ha parlato così al termine di Fiorentina-Napoli: "I tifosi ci hanno dato un'ulteriore spinta dopo il Monza, il pensiero è rivolto ad Atene anche se prima c'è Cagliari che va preparata bene. Noi volevamo vincere per blindare l'ottavo posto, è ancora vivo tutto e in questi due turni di campionato dobbiamo riuscirci. La Fiesole sta preparando tutto per Atene, noi abbiamo la testa lì ma dopo Cagliari metteremo tutto lì. L'obiettivo di oggi era vincere per avere la matematica sull'ottavo posto, non ci siamo riusciti e servirà un'altra prestazione e battagliare. Dopo il 2-1 speravo in qualche situazione per colpire ancora il Napoli però non abbiamo preso in pugno la gara come altre volte ed è venuto fuori un pareggio giusto. Non so se il rigore c'era, non riesco a giudicare".