Italiano: “Mandragora out, Nico a breve in gruppo. Amrabat lo voglio al 100%”

Italiano in conferenza stampa

Matteo Bardelli

Dopo la sosta dedicata al Mondiale finalmente riparte la Serie A. Domani la Fiorentina è attesa al Franchi alle 18:30 per la sfida contro il Monza. Di seguito le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Sulla preparazione fatta — "Abbiamo fatto Amichevoli di un certo livello e dimostrato che quando abbiamo spirito e il giusto atteggiamento riusciamo a buttarla dentro. Queste partite sono state un grande allenamento per il campionato. Penso che tutto questo ci abbia dato tanto".

Su Castrovilli — "Con Castrovilli bisogna stare molto attenti. Adesso non ha più fastidi, è libero di testa e deve ritrovare la giusta condizione. Ho cercato di metterlo in tutti i ruoli in cui c'era necessità per fargli riguadagnare minutaggio. Il trequartista penso che possa essere il suo ruolo per le sue qualità. Abbiamo recupero un'arma in più, sono molto contento per lui, ma ripeto, servirà calma".

Su Amrabat — "Amrabat? Non ne abbiamo parlato. Fa piacere vedere un nostro calciatore apprezzato. Al Mondiale ha fatto benissimo e fa ben sperare anche noi. Stava crescendo già nelle ultime gare con noi. Ha grandissime potenzialità e può crescere ancora di più. Sinceramente lo vorrei al 100% sotto tutti i punti di vista, visto che abbiamo partite molto ravvicinate".

Su Nico Gonzalez e Sottil — "Nico Gonzalez sta riprendendo, tra qualche giorno tornerà a far parte del gruppo a pieno regime, mentre per Sottil la situazione è leggermente più lunga. Abbiamo dovuto fare a meno di due frecce di valore per noi, cercheremo di recuperarli il prima possibile".

Su Cabral — "Non è stato perfetto sotto porta, ma è fondamentale per il nostro gioco. L'abbraccio nell'amichevole contro la Primavera è stato bello. Spero che in questa seconda parte di stagione sia Jovic che Cabral possano trovare qualche gol in più, perché abbiamo cercato di adattare il gioco anche per dargli un aiuto in zona gol".

Su Mandragora — "Mandragora non sarà a disposizione per la gara. Non è niente di serio, ma un piccolo fastidio al retto. È recuperabile a breve, ma con il Monza non ci sarà".

Sul Monza di Palladino — "Hanno una mentalità molto interessante, che ricorda quella di Atalanta, Roma e Torino. hanno battuto anche una squadra come il Lione. Sono pericolosi, soprattutto perché sono entrati nella testa del loro allenatore. Con i ragazzi ho battuto molto sull'aspetto mentale. La cosa che più mi preme è quella, perché siamo stati fermi per tanto. Dobbiamo capire che domani sarà una gara ufficiale".

Sul mercato — "Maleh ci aveva chiesto di giocare con maggior continuità e lo abbiamo accontentato. Anche Zurkowski aveva questa necessità e cercheremo di far felice pure lui. Giocare con il mercato aperto è sempre un disturbo. La mentalità è fondamentale in questi casi. Chi riesce a non farsi condizionare avrà un grande vantaggio sotto questo punto di vista".

Sul calendario — "Ormai siamo abituati a questa situazione. Ci sarà poco tempo per preparare una partita e sarà fondamentale l'apporto di tutti i ragazzi in questo momento. In Serie A partite facili ormai non ci sono più. Una squadra con una grande mentalità deve affrontarle tutte con l'idea di risalire la classifica, perché sentiamo la necessità di farlo".