Italiano, Barak e il merito della sconfitta

La parola del giorno è merito. Al termine della sconfitta per 2-1 di ieri sera, Barak ha dichiarato: "Non abbiamo fatto quel secondo gol che dovevamo fare". E ancora: "Vince sempre la squadra che è più forte alla fine". In sintesi, se non abbiamo vinto è colpa nostra. Di tono simile le dichiarazioni di Italiano: "Perdiamo l'ennesima partita all'ultimo minuto. Non è possibile lasciare punti per strada dopo prestazioni eccellenti in cui non meritavamo di perdere". I numeri sembrano dare ragione al tecnico: 51% di possesso palla, 5 tiri nello specchio (contro i 3 del Milan) e 1 palo colpito da Biraghi all'ottavo minuto. Alle statistiche si aggiungono le occasioni da gol delle due squadre: Cabral (4') e Ikoné (89'); Tonali (43') e Diaz (45'). Il bilancio rimane in pareggio.