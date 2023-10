Italiano a Sky: “Jack oggi poteva non esserci. Kayode non ha paura di nulla”

"Questa partita dimostra la nostra crescita, nel venire qui a giocare a viso aperto. Abbiamo studiato il Napoli contro il Real, non volevamo esaltarli. Può essere davvero una partita importante per noi, abbiamo tanti giovani. Cerchiamo di far giocare tutti, per dare ritmo tutti i 90'. Per me coinvolgere tutti è un valorer aggiunto. Oggi mancava Nico, era troppo stanco da giovedì. Ha rischiato di non giocare Jack, ma è troppo indispensabile. Abbiamo preparato la partita in un allenamento e mezzo, e questa è una grande gioia. Dallo scorso anno dobbiamo essere pronti a farlo. Nel secondo tempo contro il Real il Napoli aveva messo sotto il Real con il palleggio."