Italiano/2: “Vi spiego le scelte di formazione. Nessun contraccolpo psicologico”

Il tecnico ammette: "Qualificazione compromessa all'andata, serviva un mezzo miracolo"

"Ci siamo giocati la qualificazione con grande capacità di venire qui a mettere in difficoltà la Juve. La verità è che all'andata abbiamo buttato la vittoria e quel risultato ha complicato molto le cose. Abbiamo dovuto forzare un po' la partita, ci è mancato il guizzo per fare male alla Juve, ma sono contento dell'atteggiamento. La formazione? Non ci sono state sorprese. Ikonè ha caratteristiche simili a Castrovilli, dovevamo vincere la partita e serviva qualità e non potevamo tenerlo fuori oggi. Dovevamo rischiare qualcosina. Il portiere in Coppa l'abbiamo sempre cambiato, su quella palla Drago pensava di prenderla e noi chiediamo al portiere di avere coraggio. E' un'azione nata da una nostra palla persa. Abbiamo chiuso con 2 punti e tanti giocatori offensivi. Contraccolpi psicologici? No, no, non ci saranno. Sapevamo che era difficile ribaltare il risultato, serviva un mezzo miracolo. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti".