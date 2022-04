Pradè: “Abbiamo dominato, impariamo per crescere. Preso un gol stupido”

Il diesse nel post partita: "In 9 mesi di lavoro fatto passi da gigante. Il futuro è roseo"

"Dispiace tanto, siamo venuti qui a giocarci la nostra gara. Il risultato di 2-0 è pesante, la partita l'abbiamo dominata, abbiamo giocato solo noi. Poi l'abitudine alla vittoria e tutto quello che ha la Juve fa parte del gioco, è un motivo di crescita per il prossimo anno. Complimenti al mister e ai ragazzi per il percorso, abbiamo vinto a Bergamo e Napoli, peccato per come è andato questo doppio confronto perchè tutta questa differenza non si è vista in campo. Ora testa al campionato, ci giochiamo 6 finali e già da stasera dobbiamo pensare alla partita di domenica. Se pensiamo che questa squadra lavora insieme solo da 9 mesi abbiamo fatto passi da giganti, sono contentissimo del lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo diventare solo più cinici sotto porta, ma verrà col tempo, vedo un futuro roseo. Abbiamo avuto tante occasioni, c'è stata quella mischia in avvio in cui ci abbiamo capito poco anche noi, poi abbiamo preso un gol stupido. Perin ha fatto qualche grande parata, purtroppo se non la butti dentro il resto sono chiacchiere".