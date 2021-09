Italiano/2: “Terracciano mi mette in difficoltà. Mai preparato una partita così”

Le parole di Italiano che elogia i suoi (in particolare Terracciano) e dice: "Pulgar in tribuna? Non stava in piedi"

Redazione VN

Dopo aver parlato a Sky Sport, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria a Dazn: "I rigori? Non li guardo mai. Regalare palla agli avversari invece ci ha messo in difficoltà nel finale. Uscire da qua con tre punti è complicato, soprattutto se prepari una partita senza tredici nazionali come successo a noi, era la prima volta che mi capitava ed è veramente bello vincere qui. Bonaventura? Parliamo di un ragazzo ormai esperto. Io ci ho giocato quando ero a Padova e aveva diciotto anni. Ora ne ha trentuno e deve guidare quelli più giovani come facevo io. Questa è una squadra veramente giovane ma c'è gente intelligente tatticamente: questo per per un allenatore è troppo importante.

Complicato preparare la partita? I nazionali sono arrivati tardissimo e tanti hanno lavorato per quindici giorni nella preparazione a questa gara difficile. Ho voluto premiare chi era rimasto con noi, avevano le qualità giuste per affrontare l'Atalanta. Per come è andata le scelte sono state giuste. A centrocampo siamo in tanti ma sono tutti giocatori di qualità, quindi mi tengo volentieri questo problema. Torreira all'esordio ha fatto bene, anche Amrabat. Pulgar non stava in piedi e l'abbiamo mandato in tribuna. Terracciano? Si sta ritagliando lo spazio che merita perché è serio, si allena bene ed è applicato. Gli faccio i complimenti perché mi mette in difficoltà".