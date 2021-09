Vlahovic, nove su nove: “Rigori? Tutti gli aspetti importanti allo stesso modo”

Vlahovic ha parlato a fine partita: il serbo è un cecchino dal dischetto

Dopo la vittoria della Fiorentina in casa dell'Atalanta, ai microfoni di Dazn ha parlato il mattatore del match, Dusan Vlahovic: "Non ricordo l'ultima vittoria qui contro una squadra così forte, oggi è un esempio per tutti di come si lavora e si dovrebbe lavorare. Domani? Già vogliamo dimenticare questa vittoria e penseremo alla trasferta difficilissima di Genova. Io come i grandi bomber? Devo continuare così, devo fare come ho fatto finora con umiltà, sacrificio e concentrazione. Tutto quello che posso fare, io lo faccio".