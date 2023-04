Italiano/2: “Oggi maturi, orgoglioso. Si stanno accorgendo di noi, Amrabat…”

Intervenuto in sala stampa, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia: "Finali? Sono tutte importanti, il percorso del passato mi è servito, è stato utile e formativo. Questa finale mi rende fiero, è un traguardo che riguarda tutta la Fiorentina, dai giocatori ai dirigenti, è bello essere dentro tre competizioni e poter affrontare l'Inter. Ci godiamo la finale, c'è ancora tempo ma è un risultato strepitoso. Ci abbiamo creduto, abbiamo avuto sempre la voglia di andare avanti e in tutti i modi siamo riusciti ad ottenerlo. Questa gara è figlia del ritorno con Braga e Lech Poznan. I guizzi di Gonzalez e Ikoné sono arrivati meno che altre partite, ma hanno capito che bisognava badare al sodo e con un gol la Cremonese poteva rientrare in partita. Abbiamo capito la lezione, siamo stati maturi e avendo battuto 12 corner è lì che bisognava essere più efficaci. Sono felice di questo tipo di gara". Coppe o campionato? La risposta di Italiano: "Non sono d'accordo, ogni partita va giocata con la giusta attenzione e tutto va onorato e affrontato per cercare di vincere. Possiamo avere le energie per mandare in campo formazioni che possono ottenere il bottino pieno: andremo in campo per fare punti e abbiamo voglia di farlo in campionato.