Italiano: “Annata incredibile la nostra. Felice di questo regalo a Firenze”

Il commento alla partita di Vincenzo Italiano, al termine di Fiorentina-Cremonese che sancisce il ritorno in finale di Coppa Italia per la squadra viola

Vincenzo Italiano ha parlato a Sportmediaset, al termine di Fiorentina-Cremonese:

Soddisfazione? "Lo è per tutta la società e per la squadra. È un'annata incredibile. Continuiamo a spingere, ad andare forte nonostante siamo arrivati alla 50esima partita stagionale. Abbiamo disputato una partita generosa anche stasera".

Pubblico? "Quando è così il Franchi può darci una grande mano. Siamo felici di aver regalato questo sogno a tutta Firenze. Subire goal poteva compromettere ancora una volta una partita che ci vedeva in vantaggio. Non subirlo era un obiettivo oggi e ci siamo riusciti. Potevamo anche far goal, ma volevamo andare in finale".

Rammarichi? "L'avevamo preparata per non concedere nulla agli avversari e isolare Gonzalez o Ikoné per colpire. Non abbiamo concesso nulla, con le partite andata e ritorno l'importante è superare il turno. Già domenica abbiamo un'altra partita importante, mi auguro i nostri attaccanti possano ripartire già la prossima".

Tre impegni? "Qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti, abbiamo giocato 18 partite in più di tante squadre. Mancano ancora 7 partite in campionato, possiamo fare ancora punti per rimetterci in marcia anche in Serie A. Basta ritrovare l'attenzione che avevamo in campo".