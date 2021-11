Italiano/2: “Non riusciamo a fare punti con le big. Ho parlato con Milenkovic…”

Il commento del tecnico viola: "L'espulsione? Un secondo giallo va speso, se necessario, in situazioni più pericolose"

Dopo aver parlato alle televisioni, Vincenzo Italiano ha commentato in sala stampa l'amara sconfitta per 1-0 maturata nel finale di gara contro la Juventus. Queste le sue parole: "In undici contro undici avremmo evitato il forcing finale della Juventus, questo è sicuro. Invece abbiamo dovuto ricorrere alle barricate e nonostante tutto stavamo per portare a casa un punto meritatissimo. Siamo rammaricati per il risultato della partita ma nel complesso sono contento per la prestazione che è stata fatta. L'espulsione? Un secondo giallo va speso, se necessario, in situazioni più pericolose. Ne ho parlato con serenità con Milenkovic. Su certi episodi gli avversari prendono coraggio e noi andiamo in difficoltà, ma subire così poco con la Juve per noi è un orgoglio".