Italiano: “Meritavamo il pari, c’è amarezza. Milenkovic? Gli servirà da lezione”

L'analisi del tecnico viola

" Rigore non concesso? Non commento gli episodi. Si poteva portare a casa un punto, c'è grande amarezza per aver fatto una grande partita fino all'espulsione. Per l'ennesima volta contro le grandi non riusciamo a portare a casa un risultato positivo. Però prestazione e atteggiamento ottimi, un punto lo meritavamo sicuramente.

Milenkovic? Non dovevo ricordargli che fosse ammonito, dovevo stare zitto (ride, ndr). Ho sempre il timore dei centrali ammoniti, Nikola a 70 metri non poteva neanche provare a allungare la gamba, ma gli servirà da lezione, peccato perché era stato protagonista di una gara straordinaria. Tutto si racchiude nel risultato finale, ma quando perdi così per forza di cose devo guardare a quello che si è riuscito a fare, per me è come aver portato a casa punti oggi. Forse non abbiamo calciato tanto in porta, ma abbiamo avuto occasioni potenziali con tanti uomini in area.