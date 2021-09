Italiano/2: “Dopo l’Inter amareggiati, ma prestazione di livello. Sono orgoglioso”

Il mister risponde alle domande dei tifosi

"Orgoglio per la squadra o rammarico per i punti persi? Più orgoglioso del gruppo per quello che sta dimostrando e quello che sta facendo. Non era facile fare bene in così poco tempo. In questo momento le prestazioni mi lasciano soddisfatto, se continuiamo a crescere in qualità, possono darci ulteriori soddisfazioni. Questa squadra, come ho già detto, ha ampi margini di miglioramento."