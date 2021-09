Italiano su Duncan: “Un professionista esemplare. E’ totalmente coinvolto”

Il mister esalta il suo centrocampista

Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, Vincenzo Italiano ha auto modo di parlare anche di Alfred Duncan, tra i migliori nella sfida contro l'Inter. Questo il commento del tecnico: "Alfred è un professionista esemplare. Conoscevo le sue doti, ha delle qualità importanti, ma non lo conoscevo di persona. Ho apprezzato anche l’aspetto caratteriale, umano: dà sempre il 100%. E’ totalmente coinvolto in quello che chiedo. E' responsabilizzato, mi piace che parla tanto con i compagni. Lo vedo contento, lo vedo felice. Contro l’Inter ha fatto un primo tempo straordinario, col Torino è entrato benissimo in partita, penso che debba essere questa la normalità di un calciatore. Dare sempre il massimo sia se vieni impiegato dal primo minuto, che a partita in corso. Chi lo fa in questo modo, viene premiato dall'allenatore. Alfredo, come lo chiamiamo noi (ride, ndr), mi ha stupito"