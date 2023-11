Italia Under 21: escluso Kayode, presente invece un viola in prestito in Serie B

Non ci sono soltanto le convocazioni della nazionale maggiore italiana a coinvolgere giocatori viola. Anche l'Italia Under 21 del Ct Nunziata ha diramato i nomi che giocheranno contro San Marino e Irlanda entrambe in trasferta. Ancora assente Kayode, mentre Alessandro Bianco in prestito alla Reggiana è stato convocato ancora una volta per le gare valide per la qualificazione agli Europei del 2025 in Slovacchia