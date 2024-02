Italia-Irlanda femminile, prima gara di una nazionale giocata al Viola Park

La nazionale femminile torna in campo venerdì 23 febbraio per sfidare l'Irlanda. Prima volta di una nazionale al Viola Park

La Nazionale Femminile guidata dall'ex viola Andrea Soncin torna in campo venerdì 23 febbraio per sfidare l'Irlanda. La partita sarà disputata all'interno del centro sportivo viola. Il Viola Park si appresta quindi ad ospitare per la prima volta la gara di una nazionale. Da segnalare anche che nelle 32 convocate per il ritiro a Coverciano al posto dell'ex viola Valentina Giacinti è stata chiamata l'attaccante della Fiorentina Miriam Longo.