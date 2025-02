Zaniolo: “Arrivo per dimostrare e sudare la maglia. Con Palladino…”

"Appena c'è stata la possibilità di venire qua ho subito detto sì perché questo è un posto che conosco e in cui so che si sta bene e che si può fa bene. Ti mette tutto a disposizione. Sono felicissimo di vedere alcuni miei ex compagni, ex amici e tutte le persone che già conoscevo. Non vedo l'ora di iniziare: ho tantissima voglia. Viola Park? Sono rimasto a bocca aperta. Ne ho viste tante, ma questa è forse la migliore, stupendo. Mi sono sentito con Palladino prima di arrivare qui. Mi ha detto di venire con la massima umiltà e voglia. Io arrivo per dimostrare, sudare la maglia e cercare di fare il meglio possibile. Palladino è un grande allenatore non vedo l'ora di lavorare per lui e per la squadra"